Stando a quanto riportato da Raffaele Auriemma sull’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli avrebbe messo in lista nove obiettivi su cui lavorerà Cristiano Giuntoli nel prossimo calciomercato. Tutto dipenderà, ovviamente, da chi rimarrà e chi andrà via. Sarà preso un esterno d’attacco viste le probabili partenze di Callejon e Lozano ed i nomi più gettonati sono Boga e Rashica. Anche la punta probabilmente sarà presa e la scelta potrebbe ricadere tra Osimhen e Immobile. Il terzino sinistro arriverà sicuramente, vista la quasi certa partenza di Ghoulam e per sostituirlo sono in lizza Emerson Palmieri e Tsimikas. Se dovesse partire Koulibaly, invece, i nomi dei probabili sostituti sono quelli di Gabriel Magalhaes e Milenkovic. Infine un ultimo obiettivo e Jordan Veretout, già seguito in passato dagli azzurri.