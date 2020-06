Tuttosport – Milik, braccio di ferro fra Juve e Napoli: i possibili scenari

Arek Milik è il candidato numero uno per ricoprire il ruolo di punta alla Juventus. Ai bianconeri serve necessariamente una punta capace di occupare l’area di rigore, attaccare la profondità e forte sul gioco aereo. De Laurentiis chiede 40 milioni senza contropartite. Dall’altra parte, invece, il dg Paratici spinge per le contropartite ma concordando potenzialmente la valutazione. Sarà braccio di ferro con il Napoli. Mentre la società azzurra conta nell’interesse di Arsenal e Tottenham, che spingono anche loro per le contropartite, la Juventus punta sulla volontà del giocatore ed il contratto in scadenza:

“ADL rischierebbe di perdere Milik gratis fra un anno se non dovesse accettare uno o più giocatori da scegliere tra Bernardeschi, Romero, Rugani, Pellegrini e Mandragora. Se, invece, si dovesse presente un club diverso dalla Juventus che presentasse un’offerta che accontenti il Napoli e Milik si impuntasse nel volere solo la Juventus, il polacco rischierebbe di stare ai margini della squadra nell’anno che porta all’Europeo”.