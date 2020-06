Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Modugno ha parlato della situazione del Napoli dopo l’allenamento odierno e del futuro di Josè Callejon. Queste le sue dichiarazioni:

“Ieri sera alla cena di squadra c’era tanto entusiasmo, il presidente De Laurentiis si aspetta un finale di stagione entusiasmante. In un momento del genere, è ovvio che ci sia tanto ottimismo. Ma a Napoli in questi giorni non è facile allenarsi: fa molto caldo e ci sono 30 gradi, adesso c’è bisogno di gestire le fatiche e ampliare la gestione dell’organico. Ma Gattuso ha chiesto ai calciatori il massimo sforzo perchè ci sono 12 giornate di campionato da giocare. Alla cena di ieri oltre a tanta felicità c’era anche un po’ di malinconia, poichè si è salutato Josè Callejon che il 30 giugno non sarà più un giocatore del Napoli”.