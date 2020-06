Gazzetta – Osimhen, nuovi contatti fra Napoli e Lille: il punto della trattativa

Victor Osimhen, calciatore in forza al Lille, è accostato da tempo al Napoli. Giuntoli lo monitora attentamente. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della trattativa:

“A Gattuso, che lo ha visto in diverse partite in DVD, piace tantissimo. Per poterlo acquistare, però, bisognerà liberare un posto da extracomunitario: occupati al momento da Lozano e Leandrinho. Il Napoli, per evitare eventuali aste poiché il giocatore piace a mezza Europa, è intenzionato ad accelerare la trattativa. Negli ultimi giorni i due club hanno ripreso a trattare: il Lille vorrebbe 50 milioni; ADL, invece, spaventato inizialmente dalla cifra, vorrebbe una valutazione più consona alla realtà: il Napoli arriverebbe a poco più di 30 milioni (quotazione attuale di mercato), il massimo che può spendere”.