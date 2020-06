Gazzetta – De Laurentiis super imprenditore, liquidità come poche: prenotato il primo acquisto

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport spiega come la capacità imprenditoriale di Aurelio De Laurentiis abbia reso il Napoli un’azienda solida. La società partenopea non avrà alcun ridimensionamento della spesa per gli investimenti, sarà fra le grandi anche per i prossimi anni. ADL può spendere senza il problema dell’indebitamento con oltre 100 milioni di risorse liquide. Ad esempio, l’ultima trattativa del Napoli è Gabriel Magalhaes. Pare che il Lille, per il difensore centrale, abbia trovato un accordo per 22 milioni di euro con la società azzurra. La notizia è arrivata dalla Francia ma ha trovato conferma anche negli ambienti Napoli. Seguito da Psg, Chelsea e Everton, il suo arrivo significherebbe una sola cosa: addio di Kalidou Koulibaly. La prossima difesa del Napoli dovrebbe essere composta da Maksimovic e Manolas con Rrahmani e Megalhaes come insidie per il posto da titolare.