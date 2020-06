Nikola Maksimovic e l’ode al duro lavoro

Nikola Maksimovic e il Napoli, un amore sbocciato in ritardo, di ben 4 anni, già, perché quando nel 2016 il Napoli sborsò 30 milioni per il suo acquisto, la piazza partenopea si sarebbe aspettata tutto fuorché un ambientamento così complicato sotto l’ombra del Vesuvio.

L’abitudine a giocare “largo” in una difesa a 3, la poca elasticità di Sarri, in grado di chiudere il cerchio affidandosi ciecamente a soli 12/13 uomini a discapito di un’intera rosa, insomma, variabili che hanno rappresentato un muro invalicabile per il ragazzone serbo, almeno, sino alla scorsa stagione.

Con l’arrivo di Ancelotti infatti, il Napoli riscopre step by step il proprio centrale: solido, forte di testa, pulito nell’uscita palla al piede viste le evidenti doti tecniche.

Prestazioni in crescendo, fiducia ormai acquisita, ma, l’esplosione definitiva in maglia azzurra avrebbe dovuto attendere un altro anno circa e l’arrivo di Gennaro Gattuso: Koulibaly stenta fisicamente, la coppia con Manolas non decolla, il tecnico calabrese decide così di piazzare al centro della difesa Maksimovic che acquisisce quella leadership appartenuta al compianto Albiol ergendosi a vero e proprio perno della retroguardia.

L’apoteosi in Coppa Italia, lasciando le briciole ad avversari come Lukaku e Cristiano Ronaldo, ottenendo così, il primo trofeo in maglia Napoli, e forse, la rivalsa proprio contro colui che l’aveva relegato ad una panchina che appariva “eterna”.