Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, è stato ospite della redazione di Radio Kiss Kiss per un’intervista esclusiva:

“Coppa Italia? È stata dura, ricordo tutte le ultime avversarie: Lazio, Inter e naturalmente Juventus. L’Inter ci ha messo in grande difficoltà sul piano fisico ma abbiamo tenuto botta, la finale l’abbiamo vista tutti invece, siamo cresciuti e il risultato è arrivato, questo ci fa ben sperare per il campionato.

Ho apprezzato tanto il gesto della squadra che ha deciso di cedermi la Coppa, ma non avevo dubbi: questi ragazzi mi hanno sempre rispettato, forse per il mio vissuto da giocatore. Loro lo sanno, io sono il loro migliore amico, pre e post allenamento, durante la seduta invece divento il peggiore dei nemici. Non porto rancore, quando si sbaglia si può sempre chiarire.

Fare l’allenatore è dura, ho voluto fare la gavetta per imparare tanto, questo è stato il motivo di alcune scelte un po’ border line.

Obiettivi? Se l’Atalanta vince la gara da recuperare va a 12 punti, non è un qualcosa di facile, ma, noi dobbiamo continuare a lavorare con costanza, questo è il mio obiettivo, si può sempre migliorare. Barcellona? Siamo consapevoli della forza del nostro avversario, sono superiori ma arrivando alla gara con la condizione fisico-mentale giusta potremo giocarcela come fatto all’andata.



I complimenti di Lippi fanno piacere, lui ha segnato il mio percorso da allenatore: tante volte l’ho chiamato in piena notte, a volte quando ho difficoltà mi immedesimo in lui cercando di ragionare come faceva Marcello.

Di Lorenzo come Oddo? A me piace tantissimo, è un ragazzo intelligente, umile, ha tanta voglia di lavorare e apprendere, è un paragone che ci sta pienamente.

Quinto rigorista? Sarebbe stato Allan, ma a questo punto meglio così.

Io e mia sorella eravamo tanto legati, ad avvenimenti come questo non si è mai pronti, la cosa più brutta è stata la sofferenza dei miei genitori, ma sono sicuro che un giorno ci rincontreremo”.