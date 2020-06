VIDEO – Coppa Italia, grave episodio durante i festeggiamenti: rapina a mano armata in pieno traffico

Danneggiamenti, spari e anche una rapina a mano armata in pieno traffico, il tutto sullo sfondo di una pandemia globale che non è ancora stata sconfitta completamente. Purtroppo, nella notte dei festeggiamenti per la sesta Coppa Italia della storia del Napoli, in città si sono verificati vari episodi legati all’inciviltà e alla criminalità. Dai maxi assembramenti a Piazza Triste e Trento, dove è stata danneggiata la “Fontana del Carciofo”, fino agli spari di Forcella. Si, perchè c’è chi ha pensato bene di festeggiare un successo sportivo sparando colpi di pistola a caso: in via Carbonara, un uomo è stato colpito alla gamba da un proiettile vagante. Soccorso dal 118 e portato all’ospedale Pellegrini, ha ricevuto diversi punti di sutura e una prognosi di 30 giorni.

Il punto più basso, però, è probabilmente stato raggiunto nel momento in cui un ragazzo, in via San Giovanni e Paolo (meglio conosciuta come Sangiovannello), è stato buttato giù dal motorino in corsa e minacciato con una pistola. Il video del fattaccio, filmato da alcuni residenti della zona, circola sui social da questa mattina: dalle immagini, si riescono a distinguere due individui a volto coperto che caricano il veicolo in transito, scaraventando per terra il conducente e intimandogli di non reagire con un arma. Di seguito, un estratto della ripresa: