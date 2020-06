Voti alti, altissimi per chi era stato addirittura mandato a giovare in Russia perchè non all’altezza. È stato questo il punto più basso della storia di Nikola Maksimovic, il quale non ha mai mollato ed ora con caparbietà si sta riprendendo tutto il dovuto.

Ieri altra prova magistrale, imperiale in difesa e quasi da storia con quel colpo di testa al 94esimo.

Dai quotidiani fioccano voti altissimi: Cds 7.5, Il Mattino 7.5 e Tuttosport 7. Tutti d’accordo su come Nikola è diventato l’arma in più della linea di difesa del Napoli.