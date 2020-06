Napoli, dopo il successo di ieri, è una città in festa. Per questo anche noi di MondoNapoli vogliamo continuare a festeggiare con voi questa sera durante la trasmissione su Twitch che andrà on air alle 21:30. Chiunque può partecipare intervenendo tra i commenti ma non solo: avremo un ospite speciale con cui condividere tutta questa felicità quale Nicolas Amodio che è stato uno dei protagonisti del Napoli di Reja durante l’anno di promozione in Serie A.