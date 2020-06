Come di consuetudine, la Protezione Civile ha emanato il bollettino, sull’andamento del Coronavirus in Italia.

I dati delle ultime 24 ore:

Nuovi Contagi: +331 (+0,01%)

+331 (+0,01%) Decessi: +66 (+0,02%)

+66 (+0,02%) Guariti: +1.089 (+0,06%)

+1.089 (+0,06%) Soggetti attualmente positivi: 30.637

30.637 Incremento dei soggetti attualmente positivi: 2.867 (-3,4%)

2.867 (-3,4%) Tamponi: 62.699

62.699 Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 0,05%

I dati regione per regione:

Lombardia 92.518 (+216, +0,2%; ieri +242)

Emilia-Romagna 28.143 (+32, +0,1%; ieri +14)

Veneto 19.233 (+8; ieri +4)

Piemonte 31.162 (+31, +0,1%; ieri +41)

Marche 6.768 (+4; ieri +1)

Liguria 9.903 (+7, +0,1%; ieri +5)

Campania 4.615 (+1; ieri +1)

Toscana 10.195 (+2; ieri +2)

Sicilia 3.464 (+2, +0,1%; ieri +2)

Lazio 7.986 (+9, +0,1%; ieri +10)

Friuli-Venezia Giulia 3.301 (+2, +0,1%; ieri +2)

Abruzzo 3281 (nessun nuovo caso, ieri +2)

Puglia 4.519 (+3, ieri nessun nuovo caso)

Umbria 1.437 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Bolzano 2.613 (+2, ieri nessun nuovo caso)

Calabria 1.165 (+3, +0,3; ieri nessun nuovo caso)

Sardegna 1.367 (+1, +0,1%; ieri +1)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per l’undicesimo giorno consecutivo)

Trento 4.457 (+8; ieri +1)

Molise 440 (nessun nuovo caso, ieri +1)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il settimo giorno di fila)