Top&Flop – I peggiori in campo di Napoli-Juventus per noi di MondoNapoli.it sono…

La partita che ha visto trionfare il Napoli in finale di Coppa Italia contro la Juventus ha avuto anche delle note negative, con dei giocatori che non hanno reso al meglio in campo.

Per noi di MondoNapoli, i giocatori che hanno giocato sotto le aspettative sono stati Josè Callejon e Dries Mertens. Non ci piace di parlare di peggiori in campo perchè dopo una vittoria del genere, c’è spazio solo per i festeggiamenti, ma questi due pilastri della squadra azzurra non hanno lasciato un particolare segno nel match.

Lo spagnolo ha spesso sbagliato passaggi in difesa, rischiando di regalare la rete agli avversari che fortunatamente non hanno sfruttato le leggerezze dello spagnolo.

Il belga, fresco di rinnovo, è sembrato un po’ fuori dal gioco del Napoli di Gattuso, non riuscendo mai a liberarsi tra le linee bianconere e quindi a incidere nel match.