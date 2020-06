Top&Flop – I migliori in campo di Napoli-Juventus per MondoNapoli.it sono…

Il Napoli ha vinto la Coppa Italia 2019/2020, dopo aver battuto ai rigori la Juventus.

Una partita terminata sul risultato di 0-0 e che ha visto le due squadre combattere per evitare la lotteria dei rigori fino alla fine, quest’ultima che ha poi premiato gli azzurri.

I migliori in campo per noi di MondoNapoli sono stati Nikola Maksimovic e Alex Meret. Il difensore serbo ha dato continuità alle ottime prestazioni delle ultime partite, sia pre Covid che post, cioè la semifinale di Coppa con l’Inter.

Ogni minaccia in area di rigore è stata spazzata via da lui e ciò ha permesso al Napoli di mantenere la rete inviolata.

Il secondo “top” è Alex Meret, il portierone azzurro che nella lotteria dei rigori ha respinto il tiro di Paulo Dybala indirizzando il match verso un lieto fine per il Napoli.

Menzione d’onore anche a Lorenzo Insigne, il capitano che ha davvero rappresentato l’anima della squadra, aiutando in entrambe le fasi, e a Piotr Zielinski, che è stato protagonista di un’ottima partita.