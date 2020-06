Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: i dati del 17 giugno

La Protezione Civile ha diramato il quotidiano bollettino, sull’andamento del Coronavirus in Italia.

I dati ufficiali di oggi 17 giugno:

Nuovi contagi: +329 0,1%

+329 0,1% Decessi : +43 +0,1%

: +43 +0,1% Guariti : +929 +0,5%

: +929 +0,5% Soggetti attualmente positivi : 23.925

: 23.925 Incremento dei soggetti attualmente positivi : -644 -2,6%

: -644 -2,6% Tamponi : 77.701

: 77.701 Rapporto nuovi contagi/tamponi: 0,42%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

I dati regione per regione:

Lombardia 92.302 (+242, +0,3%; ieri +143)

Emilia-Romagna 28.111 (+14, +0,1%; ieri +13)

Veneto 19.225 (+4; ieri +1)

Piemonte 31.131 (+41, +0,1%; ieri +29)

Marche 6.764 (+1; ieri +1)

Liguria 9.896 (+5, +0,1%; ieri +4)

Campania 4.614 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Toscana 10.193 (+2; ieri +3)

Sicilia 3.462 (+2, +0,1%; ieri +2)

Lazio 7.977 (+10, +0,1%; ieri +9)

Friuli-Venezia Giulia 3.299 (+2, +0,1%; ieri +1)

Abruzzo 3281 (+2, +0,1% con un ricalcolo che ha sottratto un caso del 14 giugno; ieri +1)

Puglia 4.516 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Umbria 1.437 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Bolzano 2.611 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Calabria 1.162 (nessun nuovo caso per il quarto giorno consecutivo)

Sardegna 1.366 (+1, +0,1%; ieri +2)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per il decimo giorno consecutivo)

Trento 4.449 (+1; ieri nessun nuovo caso) Molise 440 (+1, +0,2%; ieri nessun nuovo caso)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il sesto giorno di fila)