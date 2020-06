Questa sera, in occasione della finale di Coppa Italia, MondoNapoli non vi lascia da soli. Gli esperti della nostra redazione vi faranno compagnia in diretta su Facebook alle 18:30 per anticipazioni e commenti su Napoli-Juventus.

Saranno tanti i temi da trattare: dalle probabili formazioni alle condizioni fisiche e mentali delle due squadre, passando infine ai pronostici della nostra redazione e le risposte alle vostre domande e curiosità. Vi aspettiamo, sulla nostra pagina Facebook: ci si arriva cliccando qui.