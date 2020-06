KKN – Lozano-Gattuso, c’è già stato il chiarimento: basterà a strappare la convocazione per la finale?

Una delle notizie che più ha tenuto banco nelle ultime ore in casa Napoli è senza dubbio quella relativa al caso Hirving Lozano. Il messicano, nella giornata di ieri, è stato cacciato dall’allenamento e rispedito a casa da Gattuso, infuriatosi per l’atteggiamento irriverente e svogliato dell’ex PSV, a soli due giorni dalla finale di Coppa Italia. Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter De Maggio, ha aggiornato così sulla situazione: “Lozano ha ricevuto una bella lavata di testa da Gattuso, il quale non digerisce certi comportamenti, soprattutto a poche ore da una finale importantissima. Fortunatamente, come successe per Allan il chiarimento è arrivato quasi subito, con l’attaccante che è andato a scusarsi con il suo mister. Probabile che El Chucky riesca anche a strappare la convocazione per la partita contro la Juve, ma al momento non si può dire con sicurezza”.