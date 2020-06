Dries Mertens è entrato nella storia del Napoli sabato sera quando ha superato Marek Hamsik, il calciatore che aveva segnato più goal nella storia partenopea: entrambi hanno segnato la storia di Napoli e del Napoli in questi anni, come ha ricordato anche Sarri.

Proprio l‘ex capitano ha fatto l’in bocca al lupo alla squadra in vista della partita di domani sera. Queste le sue parole raccolte da Radio Kiss Kiss:

“Faccio i complimenti alla squadra per la finale e a Dries per essere nella storia del Napoli. Io mi auguro che la partita finisca come nel 2012, anche perché gli azzurri meritano di vincere un trofeo dopo tanti anni. FORZA ragazzi, mettetecela tutta e in bocca al lupo per domani sera”.