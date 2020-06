Gattuso: “Siamo soddisfatti e faccio i complimenti ai ragazzi”

Gennaro Gattuso ha rilasciato alcune dichiarazioni a TRT Spor Turchia proiettandosi sulla finale di domani: “Siamo molto soddisfatti di contendere il trofeo contro una squadra così forte, contro l’Inter abbiao sofferto e faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno dimostrato di saper soffrire. Faccio un applauso a tutto lo staff, ai giocatori e alla società perché hanno fatto qualcosa di importante. Sono stato uno tra i primi allenatori a donare lo stipendio per il COVID 19, so da dove vengo e non rinnego le mie origini. Il calcio mi ha dato una grande fortuna, ma se posso aiuto gli altri”