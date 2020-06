Adios. Mai come in questa occasione il saluto, in accezione messicana, è tutto un programma alla luce di quanto è accaduto ieri e di quanto probabilmente accadrà nelle prossime settimane. Il primo capitolo della storia è piuttosto semplice nella sua complessità. Gattuso, nel bel mezzo dell’ allenamento, invita Lozano a lasciare il campo come aveva fatto con Allan alla vigilia della trasferta di Cagliari, non riscontrando probabilmente lo spirito giustamente preteso a due giorni da una finale. Il secondo capitolo, invece, è tutto da scrivere, ma il finale sembra piuttosto scontato: l’ avventura del Chucky con il Napoli dovrebbe essere giunta al capolinea. Questione Lozano a parte, oggi Rino proverà al San Paolo la formazione che domani contenderà la Coppa Italia alla Juve: al di là dell’ impiego scontato di Meret al posto dello squalificato Ospina, dovrebbero tornare dal primo minuto anche Mario Rui e Fabian.

LOZA…NO. E allora, il caso di giornata. Una parentesi che non è passata inosservata, considerando il calibro del giocatore, ma che comunque non ha minato l’ atmosfera e neanche allentato la tensione, sana, di una squadra che muore dalla voglia di conquistare la coppa. Un trofeo che manca dal 2016, dall’ era Benitez, e che a Gattuso è già sfuggito alla guida del Milan nel 2018. Proprio con la Juve: altri tempi. Lozano, dicevamo: decisamente ai margini sin da quando è arrivato Rino e fuori anche sabato, in semifi nale con l’ Inter, nonostante la possibilità di operare cinque cambi. Proprio così: entrano Allan, Fabian, Callejon, Milik e Younes e non l’ idolo dei messicani. Neanche stavolta: del resto, i 136 minuti collezionati in 16 partite, con tanto di esclusione dai convocati con il Barça in Champions, sono la chiara dimostrazione di un feeling tecnico mai nato. Ieri, poi, l’ ultimo episodio: l’ allenamento è in corso e Gattuso, evidentemente non soddisfatto dell’ approccio del suo giocatore, lo invita a raggiungere gli spogliatoi in anticipo proprio come aveva fatto con Allan a febbraio, il giorno prima della trasferta di Cagliari (il brasiliano, poi, non fu convocato). Il futuro? Sempre più lontano da Napoli: il Chucky ha richieste in Spagna e in Inghilterra. Everton di Ancelotti compreso.