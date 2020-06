FIGC, sciolti i dubbi sulle date per esercitare riscatti e controriscatti: il comunicato

La FIGC, con un comunicato diramato quest’oggi, ha sciolto i dubbi sul quando esercitare le opzioni per i calciatori che si sono trasferiti in prestito con diritto di riscatto e quando sarà possibile esercitare il controriscatto. Il comunicato è diviso in due paragrafi: il primo riguarda gli accordi fra società professionistiche e dilettantistiche, il secondo riguarda società professionistiche.

Il comunicato:

Opzioni e controopzioni

Tra società professionistiche e dilettantistiche:

L’esercizio dei diritti di opzione previsti nei trasferimenti temporanei relativi alla stagione sportiva 2019/2020 deve essere effettuato:

– da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020.

L’esercizio dei diritti di opzione previsti nei trasferimenti temporanei stipulati nel primo periodo della

campagna trasferimenti 2020/2021 può essere effettuato:

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00).

Tra società professionistiche:

L’esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2019/2020 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2018/2019 deve essere effettuato:

– da mercoledì 17 giugno a venerdì 19 giugno 2020 o da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le sole opzioni per le quali non sia previsto il diritto di controopzione;

– da lunedì 17 agosto a mercoledì 19 agosto 2020, per le opzioni per le quali sia previsto il diritto di controopzione;

– da giovedì 20 agosto a sabato 22 agosto 2020, per le controopzioni.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2019/2020 (ove non sia previsto il diritto di controopzione) possono altresì essere esercitati:

– da martedì 1° settembre a lunedì 5 ottobre 2020 (ore 20.00)

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2019/2020 (ove non sia previsto il diritto di controopzione) e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2020/2021 (ove non sia previsto il diritto di controopzione), possono inoltre essere esercitati:

– da lunedì 4 gennaio a lunedì 1° febbraio 2021 (ore 20.00).