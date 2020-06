Come ogni giorno, alle 18, la Protezione civile pubblica i dati relativi all’andamento del contagio in Italia del Coronavirus. Questi i dati delle ultime 24 ore:

Nuovi contagi: 210(+0,1%)

Decessi: 34(+0,1%)

Guariti: 1516(+0,9%)

Soggetti attualmente positivi: 24569

Incremento dei soggetti attualmente positivi: – 1340(-5,2%)

Tamponi: 46882

Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 0,44%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

I dati regione per regione:

Lombardia 92.060 (+143, +0,2%; ieri +259)

Emilia-Romagna 28.097 (+13, +0,1%; ieri +11)

Veneto 19.221 (+1; ieri +1)

Piemonte 31.090 (+29, +0,1%; ieri +2)

Marche 6.763 (+1; ieri +4)

Liguria 9.891 (+4; ieri +8)

Campania 4.613 (nessun nuovo caso; ieri +4)

Toscana 10.191 (+3; ieri +8)

Sicilia 3.460 (+2, +0,1%; ieri +1)

Lazio 7.967 (+9, +0,1%; ieri +3)

Friuli-Venezia Giulia 3.297 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Abruzzo 3.280 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Puglia 4.516 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Umbria 1.437 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.611 (nessun nuovo caso, come ieri)

Calabria 1.162 (nessun nuovo caso per il terzo giorno consecutivo)

Sardegna 1.365 (+2, 0,2%; ieri nessun nuovo caso)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per il nono giorno consecutivo)

Trento 4.448 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Molise 439 (nessun nuovo caso per il sesto giorno di fila)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il quinto giorno di fila)