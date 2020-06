Francesco Modugno, giornalista Sky, ha svelato le ultime in casa Napoli nel corso di Sky Sport 24. Ecco quanto dichiarato:

“Ieri Mertens ha festeggiato i 122 gol in maglia azzurra con gli amici al mare. Oggi si è allenato sorridente, mentre per la finale contro la Juventus potrebbero esserci alcuni cambi rispetto all’Inter. Scelta obbligata in porta, con Meret che prenderà il posto dello squalificato Ospina. Manolas sta meglio, ma dovrebbe essere confermata la coppia Maksimovic-Koulibaly che ha fatto benissimo. Mario Rui potrebbe partire dall’inizio sull’out mancino, così come Fabian a centrocampo. In avanti resta vivo il ballottaggio Politano-Callejon, con il orimo ancora favorito”.