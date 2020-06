Serie A 20/21, il Consiglio di Lega ha individuato la possibile data di inizio: l’indiscrezione

Dopo la Coppa Italia, riparte ufficialmente la Serie A. Tra il 20 e il 21 giugno ci saranno i recuperi della 25esima giornata e, a seguire, il resto delle giornate. In Lega, però, si da uno sguardo già al futuro: l’inizio della prossima stagione, le cui date rappresentano un aspetto importante considerando l’Europeo che andrà in scena la prossima estate.

Come rivela Sky Sport, in attesa dell’assembleadi Lega di A, in programma giovedì, si è tenuto si è tenuto un importante Consiglio di Lega, che ha ipotizzato il 12 settembre come data di inizio della Serie A che verrà. Prima di ufficializzare il tutto, si aspetta che la Uefa faccia altrettanto con le proprie date europee.