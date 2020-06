Nella lunga intervista al Corriere dello Sport Aurelio De Laurentiis ha parlato di Sarri (clicca qui per approfondire), di Gattuso (clicca qui) e di Mertens e Callejon (clicca qui). Ma non si è fermato: il patron azzurro ha poi parlato anche dei due top player Fabian e Koulibaly.

“Fabian ha un contratto per altri 3 anni e Koulibaly per altri due. Dove sta il problema? Se decidessero si andarsene per loro volere e le offerte sono di 60 miliono io neanche le ascolto. A 100 milioni ci penso. Io sono uno solido se avessi voluto vincere lo scudetto a tutti i costi mi sarei trovato con 300/400 milioni di euro di debiti. Io non devo un cazzo a nessuno“.