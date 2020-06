L’Italia, come molti altri paesi nel mondo, sta procedendo in maniera progressiva verso il ritorno alla normalità facendo attenzione alle norme di cautela sanitaria e di distanziamento sociale che detta il Governo. Proprio a questo proposito, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si è espresso ai microfoni di Fanpage.it circa la possibilità di tornare a disputare partite di calcio o calcetto nell’ambito amatoriale. Riportiamo di seguito le sue parole:

“Gli sport di contatto non riprenderanno il prossimo 25 giugno per quel che riguarda l’ambito amatoriale. Il ministro Speranza, infatti, ha ritenuto che per attività come questa non sia il caso di venir meno alle regole della mascherina e del distanziamento sociale. Non possiamo consentire che solo per disputare attività sportiva in sport di contatto di venga meno a queste due regole per il momento“.