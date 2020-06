L’edizione odierna de La Repubblica ha messo in evidenza alcuni momenti, in particolare due, in cui durante la partita di ieri, Napoli-Inter alcuni punti del protocollo sanitario sono stati violati. Il primo è stato durante l’esultanza dei nerazzurri per la rete messa a segno, con Barella che abbraccia il danese e poi si crea un mucchio selvaggio, mentre il secondo è durante la rete di Mertens, quando tutti i calciatori azzurri si catapultano sul belga e su Insigne, autore dell’assist.