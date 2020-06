FOTO – Festeggiamento in un bistrot del mare per De Laurentiis

Ieri il Napoli si è qualificato in finale di Coppa Italia e dopo diversi anni può tornare ad alzare un trofeo. Per questa ragione, è tanto la gioia e voglia di festeggiare in città sia tra la tifoseria che nei vertici societari. Il presidente Aurelio De Laurentiis, infatti, ha voluto celebrare il successo andando a pranzo nella giornata di oggi al San Pietro Bistrot del Mare a Torre del Greco.

