Come ogni giorno, alle 18, la Protezione civile ha pubblicato il bollettino ufficiale con i dati di oggi che ci illustrano l’andamento del contagio in Italia. Questi i dati:

Nuovi contagi: 338(+0,1%)

Decessi: 44(+0,1%)

Guariti: 1505(+0,9%)

Soggetti attualmente positivi: 26274

Incremento dei soggetti attualmente positivi: – 1211(-4,4%)

Tamponi: 56527

Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 0,59%

I dati regione per regione:

Lombardia 91.658 (+244, +0,3%; ieri +210)

Emilia-Romagna 28.073 (+17, +0,1%; ieri +28)

Veneto 19.219 (+7; ieri +13)

Piemonte 31.059 (+30, +0,1%; ieri +40)

Marche 6.758 (+4, +0,1%; ieri +2)

Liguria 9.879 (+4; ieri +4)

Campania 4.609 (+1; ieri nessun nuovo caso)

Toscana 10.180 (+8, +0,1%; ieri +7)

Sicilia 3.457 (+1; ieri +1)

Lazio 7.955 (+14, +0,2%; ieri +25)

Friuli-Venezia Giulia 3.296 (nessun nuovo caso; ieri +6)

Abruzzo 3.279 (+4, +0,1%; ieri +4)

Puglia 4.515 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Umbria 1.436 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Bolzano 2.613 (+3, +0,1%; ieri +2)

Calabria 1.162 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Sardegna 1.363 (nessun nuovo caso per il secondo giorno consecutivo)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per il settimo giorno consecutivo)

Trento 4.447 (+1; ieri +3)

Molise 439 (nessun nuovo caso per il quarto giorno di fila)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso per il terzo giorno di fila)