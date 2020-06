Tuttosport – De Laurentiis, prima dell’Inter ha ribadito la promessa fatta agli azzurri: la situazione stipendi

Il giornalista Raffaele Auriemma, su Tuttosport, scrive riguardo le ultime sulla situazione De Laurentiis-stipendi-squadra:

“La visita di De Laurentiis non si è conclusa con il sopralluogo allo stadio. All’hotel Britannique (che ospita il Napoli in vista dell’Inter), ieri sera, c’era anche lui. Attraverso la dirigenza, il patron azzurro ha voluto ribadire ai suoi calciatori quanto promesso nei giorni scorsi: le tre mensilità arretrate saranno pagate tutte e presto. ADL vuole rimettersi subito in regola con gli stipendi di giugno”.