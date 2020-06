Le vicende legate ai rinnovi sono quelle che hanno fatto più discutere. I prossimi a legarsi alla maglia azzurra per altri anni, salvo colpi di scena, dovrebbero essere Mertens e Zielinski. A riguardo, Raffaele Auriemma scrive su Tuttosport:

“Gattuso, Giuntoli e ADL hanno guardato in tv Juve-Milan ieri sera. Tra i discorsi avranno parlato anche del futuro mercato e soprattutto degli azzurri che ancora non hanno rinnovato. Mertens e Zielinski fra tutti. Le firme sui rinnovi tardano ad arrivare per dei motivi di natura lessicale. Sembrerebbe, infatti, che nella traduzione dell’accordo nelle loro rispettive lingue, alcuni punti siano difformi da quanto pattuito”.