Gattuso e la Coppa Italia, il discorso ai suoi: “Ragazzi questa coppa ha un valore speciale”

Il Napoli, questa sera, dovrà affrontare l’Inter di Antonio Conte in semifinale di Coppa Italia. Coppa che per Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ha un valore particolare. Il quotidiano scrive:

“Il campionato sarà per tutti un’incognita (vai a capire come si uscirà da questo letargo forzoso), e Napoli-Inter (1-0 all’andata) potrebbe significare Europa. Una partita che avvicinerebbe una delle due squadre all’Europa, entrandoci dalla porta principale. Gattuso vuole vincere questa coppa. Una competizione che ha vinto solo una volta da calciatore, e anche diciassette anni fa. Strano per uno come lui: un Mondiale, due Scudetti, due Champions, due Supercoppe europee, una Intercontinentale e solo una Coppa Italia. Forse sarà per questo che ieri lo ha ripetuto ai suoi ragazzi: <<Ragazzi questa Coppa Italia ha un valore speciale>>”.