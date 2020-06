CdM – Napoli-Inter, fastidi muscolari per Ruiz: il sostituto

La ripresa, di certo, non sarà stata facile per i calciatori. Molti hanno avuto problemi fisici dovuti al periodo di inattività. Anche per il Napoli non sono mancati i forfait. Le ultime in vista della semifinale contro l’Inter:

In settimana Fabian Ruiz e Dries Mertens hanno avuto dei fastidi muscolari: il belga dovrebbe farcela, ma Fabian partirà con ogni probabilità dalla panchina. Rino Gattuso dovrà fare a meno anche di Lobotka: durante la rifinitura di ieri ha rimediato una distrazione muscolare alla coscia sinistra, sarà out 2-3 settimane. Spazio, quindi, al giovane Elmas che giocherà a centrocampo insieme a Demme e Zielinski. Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno.