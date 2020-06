UFFICIALE – Quarantena di gruppo, arriva la decisione del CTS!

E’ di questi minuti la notizia ufficiale pubblicata da Ansa che, stando a quanto riferito, inciderà nettamente sul continuo del campionato di Serie A.

Come già anticipato qualche ora fa (clicca qui per saperne di più), il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe accettato l’istanza proposta dalla Federcalcio di abolire l’obbligo di quarantena di gruppo in caso di nuovo contagio.

In sintesi, costringendo alla quarantena non più tutta la squadra ma solo il calciatore contagiato, non si intaccherà il normale andamento delle gare.