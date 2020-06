Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile: i dati del 12 giugno

Come di consuetudine, la Protezione Civile ha emanato il bollettino, sull’andamento del Coronavirus in Italia.

I dati delle ultime 24 ore:

Nuovi Contagi: +393 (+0,2%)

+393 (+0,2%) Decessi: +56 (+0,2%)

+56 (+0,2%) Guariti: +1.747(+1%)

+1.747(+1%) Soggetti attualmente positivi: 28.997

28.997 Incremento dei soggetti attualmente positivi: -1.640(-5,4%)

-1.640(-5,4%) Tamponi: 80562

80562 Rapporto Nuovi Contagi/Tamponi: 0,4%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

I dati regione per regione:

Lombardia 91.204 (+272, +0,3%; ieri +252)

Emilia-Romagna 28.028 (+33, +0,1%; ieri +25)

Veneto 19.199 (nessun nuovo caso; ieri +5)

Piemonte 30.989 (+31, +0,1%; ieri +42)

Marche 6.752 (+1; ieri +1)

Liguria 9.871 (+7, +0,1%; ieri +10)

Campania 4.608 (la Regione ha comunicato un ricalcolo dei casi totali sottraendo dal totale 230 unità; nelle ultime 24 ore è stato segnalato un solo caso positivo; ieri +1)

Toscana 10.165 (+7, +0,1%; ieri +10)

Sicilia 3.455 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Lazio 7.916 (+27, +0,3%; ieri +20)

Friuli-Venezia Giulia 3.230 (+3; ieri +1)

Abruzzo 3.271 (+4; ieri +1)

Puglia 4.515 (+2; ieri +1)

Umbria 1.436 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Bolzano 2.608 (+2, +0,1%; ieri +2)

Calabria 1.161 (nessun nuovo caso, ieri +2)

Sardegna 1.363 (+1, +0,1%; ieri +1)

Valle d’Aosta 1.191 (nessun nuovo caso per il quinto giorno consecutivo)

Trento 4.443 (+2; ieri +2)

Molise 439 (nessun nuovo caso per il secondo giorno di fila)

Basilicata 401 (nessun nuovo caso, ieri +1)