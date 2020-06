In queste ore è stato emanato il nuovo DPCM del Premier Giuseppe Conte; in arrivo una nuova carrellata di riaperture. Infatti il nuovo decreto ministeriale consentirà la riapertura di diversi impianti come campi da calcio, basket, pallavolo e altri impianti sportivi. Stando a quanto riportato da Fanpage, correlato al nuovo decreto arriverà anche l’autorizzazione a disputare manifestazioni sportive di interesse nazionale; nella fattispecie il campionato di Serie A e Serie B, ma sopratutto la Coppa Italia.