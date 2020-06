Due giorni fa il Corriere dello Sport ha anticipato tutti sulla nuova regola stabilita per la Coppa Italia, ieri è arrivata l’ufficialità: in caso di parità sostanziale al termine dei tempi regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore, un motivo in più per potenziare l’allenamento dagli 11 metri in casa Napoli. Gli azzurri accoglieranno (senza pubblico) l’Inter al San Paolo forti del buon risultato dell’andata, tuttavia l’1-0 di San Siro non può fornire alcun tipo di certezza in termini di passaggio del turno. Inoltre, la regola vale anche per un’eventuale finale, dunque Gattuso sta cercando di stilare una lista di rigoristi più o meno fissa per la sua squadra. Il primo è ovviamente Lorenzo Insigne, che in Coppa Italia è già andato due volte a segno dal dischetto, oltre ai 3 centri in campionato. Dopo il capitano figurano i nomi di Dries Mertens (2/2 in Champions), Arek Milik (a segno nel 4-0 di CL contro il Genk), Fabian Ruiz, Piotr Zielinski, Matteo Politano e Josè Callejòn.