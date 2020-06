UFFICIALE – Coppa Italia, in caso di parità non si andrà ai supplementari!

In vista delle due semifinali e della finale di Coppa Italia, La lega ha decretato che, in caso di perfetta parità, non si andrà ai tempi supplementari ma direttamente ai calci di rigore.

Questo il comunicato ufficiale:

“Il Consiglio di Lega ha deliberato di modificare, in via transitoria e per la sola stagione sportiva 2019-2020, il Comunicato Ufficiale n. 1 del 9.7.2018, contenente il Regolamento Coppa Italia ss. 2018-2021, prevedendo che con decorrenza immediata e fino al termine della corrente stagione sportiva non sia prevista la disputa dei tempi supplementari in occasione delle gare di Semifinale e Finale.



Il Regolamento viene pertanto così modificato: