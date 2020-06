La concorrenza per il talento del Sassuolo Jeremie Boga è parecchio elevata, come ha ammesso lo stesso giocatore in questi giorni, nonostante sia tentato anche dal rifiutare qualsiasi proposta e restare in neroverde. Secondo Tuttomercatoweb, il Napoli starebbe facendo sul serio per portarlo all’ombra del Vesuvio e avrebbe offerto una cifra superiore ai 20 milioni di euro. Ma al momento il Sassuolo si è opposto, nella speranza di poterlo tenere ancora per un anno.

Boga diventerà a tutti gli effetti un calciatore del Sassuolo, in quanto il Chelsea non sarebbe intenzionato ad esercitare l’opzione di riscatto che scade a gennaio. Il giocatore ha fatto sapere di essere concentrato solamente sul Sassuolo, ma difficilmente potrebbe rifiutare l’offerta di una big. Su di lui ci sono anche Roma e Borussia Dortmund, ma il Napoli attualmente resta in vantaggio.