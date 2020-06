Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Francesco Modugno ha svelato altri dettagli dell’incontro tra ADL e il Napoli a Castel Volturno. Queste le sue parole:

“ADL ha affrontato principalmente una questione con la squadra, ossia quella degli stipendi che la società aveva congelato e che il patron intende pagare ma non in tempi brevi. Per quanto riguarda i prolungamenti di contratto, oltre a Mertens e Zielinski, resta da formalizzare quello di Gennaro Gattuso: c’è l’ipotesi di un triennale ma al momento non si hanno notizie certe”.

Su Mertens “Il rinnovo del belga arriverà a giorni, bisogna ancora limare ancora qualche piccolo dettaglio. Nella partita di sabato potrebbe essere decisivo, lui che avrebbe potuto formare un’ottima coppia d’attacco con Lukaku, così come in nazionale, nel caso in cui fosse andato all’Inter“.