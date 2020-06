Oggi incontro decisivo tra Spadafora e Sky: il punto

Nella giornata di oggi il ministro dello sport Vincenzo Spadafora incontrerà Sky per discutere della possibilità di trasmettere le partite in chiaro.

L’emittente satellitare avrebbe già acconsentito ad una “diretta gol” visibile senza pay-tv, il ministro spingerà anche per avere in chiaro anche alcune partite singolarmente.

Spadafora ha valutato attentamente questa opzione, approvandola, per evitare assembramenti nei bar o nei ristoranti per chi non è in possesso di un decoder Sky.

Si attende ora il verdetto definitivo.