Corriere dello Sport – Napoli, individuato già il sostituto di Allan: il ritorno di fiamma

Tra i possibili partenti in casa Napoli c’è Allan Marques. Nel caso la sua cessione dovesse realizzarsi concretamente, il Napoli dovrà necessariamente acquistare un degno sostituto. Il nome che circola già dall’estate scorsa è quello di Jordan Veretout. Il calciatore francese firmò per la Roma durante il mercato estivo e solamente dopo un anno, per un’offerta superiore a 19milioni (quanto è costato alla Roma), potrebbe lasciare la capitale. Il club giallorosso ha bisogno di fare cassa e il Napoli lo vorrebbe regalare a Gattuso. Questo, però, sempre se Fonseca dia l’ok. E per il momento il portoghese fa ostruzione. Lo scrive l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.