Questa sera alle 21:30 andrà in onda su Twitch la terza puntata di MondoNapoli Live in cui si parlerà tanto di calciomercato ma non solo: ci sarà anche la rubrica del nostro Raffaele Ciccarelli “Ci piace o non ci piace“, un gioco con premio a fine trasmissione ed ovviamente le ultime news di calciomercato degli esperti Davide Luise e Gianmarco Giordano.

Di seguito il tutorial per vedere la trasmissione: