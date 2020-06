Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato gli aggiornamenti relativi alle manovre anti-Covid-19 nel corso della consueta diretta streaming del venerdì.

Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni:

“Sono stati registrati zero contagi nella giornata di ieri, non illudiamoci, nei prossimi giorni sicuramente ne registreremo di nuovi, ma i dati rimangono confortanti: in Campania non ci sono focolai e ci siamo dimostrati la regione più efficiente di Italia, motivo per cui non posso fare altro che complimentarmi con i nostri concittadini per l’atteggiamento tenuto durante il lockdown.

Apertura scuole? Ci sarà uno screening di 100.000 test rapidi alla riapertura delle strutture scolastiche, verranno sottoposti ad esso tutti, docenti e non, questa decisione fa parte del programma “Campania Sicura”.

ASL Napoli 1? Per noi rappresenta una bandiera, testimonianza della nostra trasparenza amministrativa. È stata commissariata per 10 anni ma i governi non hanno mai visto niente. Al San Giovanni Bosco abbiamo cacciato i delinquenti”.