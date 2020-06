Nell’ultimo periodo abbiamo messo in atto diverse operazioni al fine di rendere migliore il servizio per i nostri utenti. Con queste abbiamo introdotto anche alcune novità di cui la principale è la trasmissione che abbiamo deciso di lanciare attraverso l’innovativa piattaforma di Twitch, sempre più diffusa nell’ambito degli streaming video. Ogni lunedì e giovedì alle ore 21:30 ci colleghiamo in diretta sul suddetto social per aggiornarvi sulle ultime notizie del Napoli e non solo. In ogni appuntamento cerchiamo di invitare diversi illustri ospiti per intervistarli e diamo spazio a diverse interessanti rubriche. Inoltre sarà concessa la possibilità a chiunque segua la trasmissione, di interagire con noi sia attraverso i commenti che intervenendo proprio in diretta!

Il tutto è, inoltre, completamente GRATUITO e bastano seguire pochi semplici passi che elenchiamo di seguito: