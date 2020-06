Questa sera alle 21:30 sulla piattaforma Twitch andrà in onda la seconda trasmissione di MondoNapoli Live in cui si parlerà tanto di Napoli: curiosità, notizie di calciomercato, ultime news ma anche un gioco con premio a cui potranno partecipare tutti gli spettatori. Non finisce qui: avremo il piacere di avere come ospite un celeberrimo ex calciatore azzurro tra i più amati della storia partenopea quale Pino Taglialatela. Non perdere l’occasione di fargli qualche domanda.

