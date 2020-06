La squadra è molto provata dal grave lutto che ha colpito Gennaro Gattuso. Ieri allenamento in silenzio proprio per massimo rispetto alla situazione. Oggi allenamento condotto dal vice nonchè amico del cuore di Rino, Luigi Riccio. Lo riporta Gazzetta dello Sport.

Il tecnico però oggi ha mandato un videomessaggio alla squadra: “Ci vediamo domani per l’allenamento”. Gattuso vuole mantenere i nervi saldi perchè non vuole cali dalla squadra in questo momento.

Mister Gattuso infatti oggi sarà di nuovo a Napoli e domani condurrà l’allenamento. Poi, da accordi precedenti, lascerà la squadra a riposo per due giorni. Lui viaggerà, invece, verso Corigliano Calabro dove ci sarà l’ultimo saluto a sua sorella Francesca.