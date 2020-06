Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di Sky Sport ha parlato riguardo le voci di una possibile richiesta da parte del Napoli per il centravanti biancoceleste Ciro Immobile:

“Immobile-Napoli? Non ci sono mai state richieste o contatti dal Napoli per Immobile. La Lazio è Immobile, Immobile è la Lazio (a conferma anche della volontà del giocatore, per approfondimenti clicca qui). Sono convinto e spero di cuore che Ciro resterà a Roma per tanti e tanti anni ancora”.