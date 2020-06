Stasera parte “MondoNapoli Live” su Twitch, puntata di calciomercato! Scopri come seguire la diretta

Ci siamo. Questa sera, dalle 21:30, parte su Twitch la prima puntata di “MondoNapoli Live”, uno spazio dedicato alle vicende della SSC Napoli (e non solo) in cui sarete voi i protagonisti! Si parte con l’edizione di “Speciale Calciomercato” in cui risponderemo alle vostre domande. Curiosità, retroscena e trattative live: si parlerà a 360 gradi della prossima sessione di trasferimenti.

Acquisti, cessioni e rinnovi. Sono questi i temi trattati nella puntata di stasera. La situazione in attacco… gli obiettivi Osimhen e Boga, il futuro di Allan, Koulibaly, Callejon, la vicenda Milik e tanto altro. Faremo il punto della situazione sul fronte Napoli e non solo: ci saranno aggiornamenti su tutta la Serie A ed il calcio estero. Informazione sì, ma anche divertimento: tieniti pronto per il “gioco finale”. C’è un premio in palio.

Noi siamo pronti. Non mancare! Clicca qui per seguire la diretta.