Massimo Cellino, presidente del Brescia, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport. Tra gli aegomenti trattati anche quello del suo pupillo Tonali: “Tanti, tantissimi club lo vogliono in Italia e non solo. De Laurentiis si è presentanto con un’offerta da 40 milioni di euro ma il ragazzo preferisce altre destinazioni”.

Il presidente del Brescia ha poi aggiunto: “Ho cercato di costruirgli una squadra da sogno intorno ma poi sono sbattuto contro le ambizioni di un ragazzo della sua età che vuole fare cose da grande. Ora gli ho detto di concentrarsi per il finale di stagione, poi vedremo”.

Oltre il Napoli però anche altri si sono fatti avanti: “Nasser mi ha scritto di farlo andare a Parigi. Tonali è seguito dalla famiglia, in particolare la madre e credo che ad ora la sua scelta sia di restare in Italia: in particolare all’Inter o alla Juventus. Due settimane fa mi chiamò il Barcellona mi fece un’offerta da 65 milioni di euro più due giovani interessanti ma credo che hanno ricevuto qualche risposta, non dalla società, che non è piaciuta agli spagnoli e si sono tirati indietro. La sua volontà io l’ho capita, vedremo se potrò accontenrarlo”.