Per sostituire Callejon il Napoli ha messo in lista vari profili e tra questi c’è quello di Milot Rashica, esterno d’attacco kosovaro del Werder Brema. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il Napoli non avrebbe intenzione di pagare la clausola di 38 milioni, ma Giuntoli vorrebbe far leva sulla volontà di venire in Italia del calciatore per abbassare le pretese del club tedesco.